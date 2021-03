Un certificat européen pour voyager: Didier Reynders donne des précisions

Le certificat contiendra les données suivantes : « le fait d’avoir été malade, d’être vacciné ou d’avoir subi des tests PCR. Il est évident qu’il n’y aura aucune discrimination. Le vaccin n’est pas obligatoire, tous ceux qui souhaitent se faire vacciner ne le sont pas encore, et on ne veut pas lier les choses », affirme Didier Reynders.

« Ces données seront liées à la pandémie de covid et quand on sortira de cette pandémie on les effacera. Le but est d’arriver pour la durée de cette pandémie », assure Didier Reynders.

Quand ?

« C’est un instrument législatif qui sera contraignant pour les Etats. Le but est de l’adopter le 17 mars prochain en Commission et ensuite au Parlement et au Conseil, pour qu’on l’ait pour l’été », explique le libéral.

« Avec ce certificat, on souhaite surtout faciliter l’organisation de voyages dans de bonnes conditions », poursuit Didier Reynders,