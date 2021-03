Un magasin Lidl fermé pour non-respect des mesures sanitaires

Le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte, a, jeudi après-midi, fait fermer un magasin Lidl situé Portaelsplein. Après une inspection de la police locale, il s’avérait que le personnel ne respectait pas les mesures sanitaires contre le coronavirus. Après concertation avec la direction, le magasin pourra rouvrir vendredi.

« Plusieurs infractions aux mesures de lutte contre le coronavirus avaient déjà été relevées dans ce magasin. La police et l’inspection sociale en ont de nouveau constaté jeudi. Le personnel ne portait pas le masque ou d’une manière incorrecte et ne surveillait pas bien les clients. Les mesures de distanciation n’étaient pas respectées et il n’y avait pas de contrôles sur les clients qui venaient parfois à deux ou trois », a expliqué le bourgmestre.