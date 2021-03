Nicolas Raskin après la victoire du Standard: «On devait se rattraper aux yeux de nos supporters»

Au terme de la rencontre, Nicolas Raskin est revenu sur les incidents. « Ce sont des matches avec beaucoup de tension, il est normal que, parfois, ça chauffe un peu. Ça reste du foot et, après le match, c’est fini. On n’a pas trop compris pourquoi l’arbitre avait accordé, puis refusé, puis à nouveau accordé et finalement annulé le but. Il n’était pas sûr en fait. Il avait vu quelque chose, mais son assistant avait vu autre chose… »

Au final, c’est le Standard qui est qualifié, grâce à une solide prestation et, surtout, beaucoup de répondant sur le plan physique. Ce qu’il manquait ces dernières semaines. « Ce qu’on a vu aujourd’hui, c’est le vrai Standard. On essaye d’aller le plus possible vers ça. On doit absolument se battre sur le terrain, être des guerriers. Sans nos supporters, ce n’est évidemment pas la même chose. On les avait déçus ces dernières semaines, on se devait de se rattraper à leurs yeux. J’espère qu’ils sont satisfaits de ce qu’on leur a montré ce soir. »