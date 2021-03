Enseignement, bulles à l’extérieur, assouplissements: le Comité de concertation doit décider

Une semaine après avoir reçu la « douche froide », le comité de concertation se réunit à nouveau ce vendredi à 14h00 afin de réévaluer la situation épidémique belge et décider d’éventuels assouplissements des mesures sanitaires. Les chiffres des hospitalisations n’ont certes pas explosé, mais ils sont en augmentation. Ce contexte complexifie dès lors la résolution de l’équation.

Vendredi dernier, le Comité de concertation avait tourné court. A l’issue d’une présentation de la situation épidémique par le commissaire corona Pedro Facon, le Premier ministre, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées avaient décidé de ne prendre aucune mesure nouvelle et d’attendre une semaine. L’annonce du dépassement du seuil des 200 personnes admises à l’hôpital (204) en raison du Covid avait refroidi les ardeurs, Alexander De Croo parlant alors de « douche froide ». Les membres du Comité de concertation avaient dès lors décidé de se donner une semaine afin d’évaluer si ce nombre d’admissions, qui n’avait plus été enregistré depuis décembre, constituait ou non les prémisses d’une troisième vague épidémique.