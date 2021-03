Comité de concertation: Paul Magnette souhaite une réouverture des secteurs fin avril

Le président du PS Paul Magnette a donné au groupe Sudpresse un entretien dans lequel il réclame du Comité de concertation de ce vendredi un calendrier envisageant la réouverture fin avril début mai des secteurs fermés, ainsi que des assouplissements dans l’enseignement avant cela.

« Première priorité à l’enseignement, on avait quasiment adopté des mesures la semaine dernière : réouverture des campus dans l’enseignement tertiaire, avec 20 % de présence simultanée ; retour de tous les élèves du secondaire à plein temps à l’école après Pâques avec déjà un test de deux semaines avant Pâques (dès le 22 mars) pour les 3e et 4e secondaires (les vacances peuvent jouer un rôle de tampon si nécessaire), retour à 100 % pour les élèves les plus fragiles en mars, je pense à certaines catégories du spécialisé… »