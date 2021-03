Coronavirus: les admissions à l’hôpital stables depuis quatre jours

Entre le 26 février et le 4 mars, il y a eu en moyenne 156 admissions à l’hôpital par jour, soit une augmentation de 23% par rapport à la semaine précédente.

La catastrophe annoncée vendredi ne s’est pas produite, les hospitalisations restent sous contrôle. Alors que le comité de concertation de ce vendredi envisage un élargissement de la bulle extérieure et des assouplissements dans l’enseignement, un regard sur les chiffres de la pandémie en Belgique s’impose.

Mais en regardant l’évolution de ces indicateurs à plus court terme, les nouvelles sont un peu plus rassurantes. Cela fait en effet 4 jours que le nombre moyen d’admissions fait du surplace, aux alentours des 150 entrées par jour. Le « pic » de 204 admissions observé jeudi dernier dans les hôpitaux belges, qui a refroidi nos décideurs à l’entame du Comité de concertation, ne serait donc qu’un soubresaut statistique. Qui ne s’est pas répété les jours suivants.

Même si le chiffre du jour des admissions (156) est un peu plus élevé que les précédents , la tendance reste à la stabilisation : sur les 4 derniers jours, la progression est de fait de 4% (on oscillle entre une moyenne de 149 à 156 hospis par jour, ce qui me semble stable). La hausse est concentrée sur le début de la semaine