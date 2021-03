Coronavirus: 15% des soignants de première ligne possédaient déjà des anticorps avant le début de la vaccination

Selon une étude réalisée durant un an par l’Universiteit Antwerpen, l’Université de Liège et Sciensano, 15,1 % des médecins généralistes et autres prestataires de soins primaires actifs dans les centres médicaux possédaient des anticorps contre le coronavirus avant le début de la campagne de vaccination.

« Les prestataires de soins de première ligne ne possèdent donc pas un pourcentage plus élevé d’anticorps, malgré le plus grand risque de contamination lié à leur métier. Cela peut être le signe que ce groupe a correctement fait usage du matériel de protection individuelle, comme les gants et les masques buccaux et qu’il a appliqué correctement les mesures de prévention et de contrôle des infections, ce qui a permis d’obtenir l’effet souhaité. »