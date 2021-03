Contaminations en extérieur et en intérieur: le Centre de crise fait le point sur les risques

Le Centre de crise a fait le point ce vendredi, avant le Comité de concertation prévu à 14h. La vaccination se fait de plus en plus ressentir dans les chiffres de contaminations en maison de repos, a d’abord annoncé Yves Van Laethem.

Les risques de contamination en extérieur et en intérieur

« En plein air, la situation est globalement moins à risque, rappelle le virologue. On sait que le mode de transmission majeur se fait par les gouttelettes. Les grosses tombent rapidement au sol. Par ailleurs, nous émettons aussi des microgouttelettes. Celles-ci ont beaucoup moins de chance de contaminer quelqu’un à l’air libre. Elles s’évaporent et se diluent rapidement dans l’air extérieur, au moindre coup de vent. Par contre, en intérieur, elles sont dangereuses à courte distance : elles restent devant notre bouche, comme un petit nuage. Elles vont aussi remplir la pièce et se répandre en aérosol. On peut l’éviter en aérant l’espace et en portant le masque. »