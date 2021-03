Christian Iguacel, seul Belge en demies du 400m à l’Euro en salle: «Je savais que c’était possible» (vidéos)

« Les gens qui me connaissent vraiment, le groupe avec lequel je travaille, savent que je suis un peu fou dans ma tête pendant l’entraînement et que je peux courir très vite, même plus vite que maintenant. Je savais donc que c’était possible. Bien sûr, il fallait que cela sorte en course. Aujourd’hui, la course a été propre, sans trop de bagarre, et on voit que beaucoup de choses sont possibles. J’ai suivi Husillos et je verrais où je finirais. Le fait que j’ai amélioré mon record personnel est très bon et le fait que j’ai atteint les demi-finales est encore mieux. C’est très bien, parce que je suis venu ici pour courir à fond », a-t-il déclaré, après sa course, dans la zone mixte.