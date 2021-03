Dylan Borlée, éliminé en séries à l’Euro en salle: «Le système de qualification n’est pas tout à fait équitable» (vidéo)

Dans la première série, Dylan Borlée, qui a été vice-champion d’Europe à Prague en 2015, a terminé troisième en 46.99, améliorant de 9/100es sa meilleure performance de la saison et réussi le 15e temps sur l’ensemble des neuf séries. Son record personnel est de 46.25. Il a été devancé par le Slovène Luka Janezic (46.73) et l’Italien Vladimir Aceti (46.82).

« Le système de qualification, où seuls les deux premiers se qualifient pour les demi-finales, n’est pas tout à fait équitable. Si vous regardez ma série, c’est sans aucun doute la plus forte. Il y avait trois coureurs de haut niveau dans ma série et c’était un peu trop. Avec mon temps, je serais passé dans une autre série et c’est dommage, surtout à ce niveau. Il va sans dire que j’avais espéré aller en demi-finales, parce que j’ai vraiment un bon chrono dans les jambes », a déclaré Dylan Borlée déçu après coup.

Dylan Borlée a connu un lent départ cette saison. Cependant, ses performances à l’entraînement sont prometteuses et sa forme s’améliore. « Il y a aussi beaucoup de choses positives à retenir, surtout si l’on considère que l’accent est déjà mis sur la saison de plein air. J’ai fait un bon temps, le meilleur jusqu’à présent cette saison. Je me sens bien. Je n’avais pas couru depuis un moment, mais je sens que cela vient. Je dois rester patient et essayer de l’aborder de manière positive. Peut-être que je manque un peu de confiance aussi ».