L’incroyable accueil des supporters du Standard après la qualification en Coupe de Belgique: un joueur a même allumé un fumigène (vidéo)

« On avait beaucoup déçu nos supporters ces dernières semaines, donc on se devait de se rattraper. Ils sont venus nous voir hier, et ça nous a motivés. J’espère qu’ils sont satisfaits de ce qu’on leur a montré aujourd’hui. » Tels sont les propos de Nicolas Raskin, juste après la victoire face au Club de Bruges ce jeudi soir. Et le jeune médian a été rassuré peu de temps après, au retour des joueurs à l’Académie pour être précis. Ceux-ci ont été accueillis par un groupe de fans liégeois, venus féliciter et remercier les joueurs pour leur performance de la soirée.

« De la rage, de la rage, de la rage ! C’est comme ça qu’on veut vous voir jouer, les gars. Avec cette rage, on s’en fout de finir cinquième », peut-on notamment entendre de la part des supporters, satisfaits de la mentalité affichée par leurs ouailles. Sur la vidéo de ce rassemblement, on peut ensuite voir le jeune défenseur du Standard Damjan Pavlovic allumer un fumigène !