Du stop sur l’autoroute suivi de 60 km à moto: l’incroyable soirée de Zlatan Ibrahimovic (vidéo)

Ibrahimovic était en réalité coincé dans les embouteillages pendants près de trois heures. C’est alors qu’il a décidé de prendre les choses en mains pour rejoindre sa destination. « Il y avait un accident sur l’autoroute. Au bout de trois heures, je demande au chauffeur de me laisser sortir. J’arrête un motard et lui demande s’il peut m’emmener à Sanremo. Heureusement, c’était un fan du Milan », a raconté le Suédois, qui a donc fait du stop. « J’ai fait 60 kilomètres avec lui, sur sa moto »

Ce vendredi, Radio Monte Carlo est parvenu à retrouver le motard en question qui a raconté l’histoire à son tour. « Il y avait beaucoup de trafic hier, j’avais décidé de sortir en moto. Je rentrais chez moi et j’étais à l’arrêt dans les bouchons. Je vois une voiture noire avec 2 personnes. Je me dis ‘Mais ça, c’est Ibra’. Le conducteur baisse la vitre et me dit ‘Zlatan veut que tu l’emmènes à Sanremo’. Je réponds bien évidemment oui. En plus, je suis pour Milan », confie-t-il.