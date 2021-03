Comité de concertation: vers une bulle de 8 en extérieur

Une semaine après avoir reçu la « douche froide », le Comité de concertation est à nouveau réuni afin de réévaluer la situation épidémique belge et décider d’éventuels assouplissements des mesures sanitaires. Les chiffres des hospitalisations n’ont certes pas explosé, mais ils ont été en augmentation en début de semaine et se stabilisent, depuis quatre jours.

Si des assouplissements des mesures sanitaires devaient être décidés, ils devraient concerner l’enseignement secondaire et supérieur avec le 15 mars en ligne de mire. Les universités et hautes écoles pourraient reprendre les cours en présentiel avec une jauge de 20 %.

Pour l’horeca et l’événementiel, il faudra encore patienter, vraisemblablement jusqu’à la mi-avril. La question de la réouverture des frontières pour les voyages non essentiels ne devrait pas être abordée ce vendredi, l’arrêté ministériel édicté en ce sens restant jusqu’à nouvel ordre en vigueur jusqu’au 1er avril.

L’espoir de l’annonce d’un déconfinement plus large lors du comité de concertation suivant, probablement le 19 mars prochain, reposera également sur le succès de la campagne de vaccination.

Vendredi dernier, le Comité de concertation avait tourné court. A l’issue d’une présentation de la situation épidémique par le commissaire corona Pedro Facon, le Premier ministre, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées avaient décidé de ne prendre aucune mesure nouvelle et d’attendre une semaine. L’annonce du dépassement du seuil des 200 personnes admises à l’hôpital (204) en raison du Covid avait refroidi les ardeurs, Alexander De Croo parlant alors de «douche froide». Les membres du comité de concertation avaient dès lors décidé de se donner une semaine afin d’évaluer si ce nombre d’admissions, qui n’avait plus été enregistré depuis décembre, constituait ou non les prémisses d’une troisième vague épidémique.