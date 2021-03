Mbaye Leye avant le déplacement à Mouscron: «Je veux un Standard qui me ressemble»

Jeudi soir, après la qualification en Coupe de Belgique, Mbaye Leye faisait partie des moins euphoriques côté Standard. Le coach liégeois sait apprécier les succès, les exploits, mais sait aussi qu’il en faudra encore plus pour satisfaire les supporters cette saison. La régularité, c’est le terme qu’il a le plus utilisé. « Ça colle au Standard, et ça ne date pas d’hier. Je pense qu’on est vite content quand on gagne, moi le premier. On doit revenir au thème « haïr la défaite », se battre tous les week-ends. Au Standard chaque match est important, car vous êtes attendu partout et ce sera le cas à Mouscron. J’ai joué dans des « petites équipes » et les matches contre le Standard, on les coche sur le calendrier. »

Le déplacement à Mouscron pourrait paraître moins glamour dimanche, mais cela ne doit pas être une raison pour le prendre à la légère, surtout si le Standard espère encore se qualifier pour les Playoffs 1. « Il ne faut jamais se reposer. Je veux un Standard qui me ressemble. On joue, on gagne et le lendemain, on se remet au travail. On sera encore battu, mais je veux que ce soit comme à Bruges, par une équipe plus forte. Pas comme à Zulte ou comme face à Anderlecht. Et ce succès en Coupe, je ne veux pas que ce soit une étoile filante. »