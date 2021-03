A moins de 5 mois des Jeux olympiques, l’état d’urgence est prolongé de deux semaines pour le Grand Tokyo

À moins de cinq mois de l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, le gouvernement japonais a prolongé vendredi pour deux semaines, jusqu’au 21 mars, l’état d’urgence encore en vigueur dans la capitale et ses trois départements limitrophes face au coronavirus.

Ce dispositif, qui consiste principalement à demander aux bars et restaurants de fermer à 20h00 et à la population d’éviter les sorties non indispensables, avait été levé fin février dans six départements du pays et devait initialement prendre fin ce dimanche pour Tokyo et sa grande banlieue.