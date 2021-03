Le salon Batibouw en mode virtuel attire moins de visiteurs qu'espéré

Batibouw aurait dû débuter samedi dernier mais en raison de problèmes techniques, la plateforme n'a pu fonctionner ni samedi ni dimanche derniers. "Cela nous a fait perdre certainement 40.000 visiteurs et cette histoire ne nous a pas fait du bien", reconnaît l'organisateur de l'événement, Frédéric François. "Espérons que nous rattraperons un peu cela ce week-end mais on n'atteindra plus les 150.000."

Batibouw avait pu se tenir in extremis normalement l'année dernière, avant l'épidémie de Covid-19, et avait attiré 187.000 visiteurs à Brussels Expo.