L'investissement concerne des brasseries situées à Magor (Galles du Sud) et à Samlesbury (Lancashire), qui emploient déjà plus d'un millier de personnes. Après l'expansion, les deux brasseries seront en mesure de produire et emballer au total 3,6 millions d'hectolitres de bières supplémentaires par an.

Budweiser Brewing Group brasse au Royaume-Uni notamment de la Stella Artois, Budweiser et Corona.