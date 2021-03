Pour Kompany, les jeunes ont l’avantage de «ne pas reconnaître la pression»

Alors qu’il reste cinq matches à disputer pour les Mauves d’ici le terme de la phase classique, Kompany dispose d’un noyau très large, pour aborder la dernière ligne droite, seul van Crombrugge garnissant l’infirmerie. Et il ne va évidemment pas s’en plaindre. « Si la rotation risque d’être difficile à gérer ? J’ai toujours voulu exactement cela. J’essaie de ne pas me concentrer sur les cas individuels et éventuelles frustrations. Justement, j’essaie de favoriser la concurrence, de voir à quel moment un joueur peut, peut-être, faire la différence, en tenant compte de la forme de chacun. Le tout en gardant une certaine stabilité. C’est un exercice d’équilibriste mais je préfère ce problème que l’inverse. »

Mais le coach anderlechtois a rappelé une nouvelle fois que le pari de la jeunesse n’était pas simple tout en étant complètement assumé. « À court terme, venir ici pour la gloire, c’est une mission qui est quasi impossible. Par contre, ce qui est intéressant, c’est le long terme : n’oublions pas qu’on a 14 joueurs issus de Neerpede dans notre noyau aujourd’hui et ce sont tous des joueurs qui progressent tous les jours. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux. »