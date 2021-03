Élu homme du match face à Bruges, João Klauss revient sur son intégration fulgurante au Standard: «Je me sens important dans ce noyau»

Sa dernière offrande en date remonte à ce jeudi soir, justement, lorsqu’il a offert sur un plateau d’argent le seul et unique pion de la rencontre à Jackson Muleka. Ajoutez à cela une combativité à toute épreuve et une justesse technique quasiment irréprochable, et vous obtiendrez une prestation très solide qui a grandement aidé son blason à se qualifier en demi-finale de la Croky Cup. Une performance qui lui a valu d’être élu homme du match par les supporters liégeois.

Il faut reconnaître que c’est devenu une habitude ces dernières semaines. Dans l’animation offensive de Mbaye Leye, João Klauss est très rapidement devenu l’un des éléments les plus importants. Une intégration fulgurante qui force l’admiration. « Je me sens bien au club », a-t-il expliqué. « Je dois bien reconnaître que c’est un peu une surprise de m’être adapté à cette vitesse. Quand on arrive dans un nouveau club, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais, ici, tout le monde m’apprécie, ce qui me donne énormément de confiance. C’est ce qui m’a aidé à m’adapter aussi rapidement, je me sens important dans ce noyau. On a une équipe très jeune, donc j’essaye toujours d’aider mes coéquipiers avec mon expérience et ce que je connais du foot. »