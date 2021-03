Charleroi-STVV: les Zèbres doivent gagner pour croire aux Playoffs 1 (0-0, direct)

Depuis 2013, Jan Oblak (4) et Thibaut Courtois (3) ont raflé presque tous les trophées Zamora en Liga. S’il n’y a que Claudio Bravo qui a réussi à venir s’intercaler, en 2014-2015, c’est parce que les deux hommes ne cessent d’impressionner. Au point d’être devenus de véritables boucliers et des éléments déterminants dans la course aux lauriers.