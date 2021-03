L'Intercommunale hennuyère IPFH change de nom et devient CENEO

L'Intercommunale pure de financement du Hainaut (IPFH) change de nom et devient CENEO, a annoncé l'intercommunale vendredi dans un communiqué de presse. Cette dernière est le partenaire de référence de l'intercommunale gestionnaire du réseau mixte wallon de distribution d'électricité et de gaz ORES Assets et fédère les intérêts des villes et communes associées dans le secteur de l'énergie.

Par Belga