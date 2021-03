Couvre-feu, port du masque généralisé: que va-t-il se passer à Bruxelles?

On rouvre, graduellement, prudemment. Les responsables du fédéral et des entités fédérées, réunis en Comité de concertation ce vendredi après-midi, ont convenu de « donner la priorité aux jeunes, à l’enseignement, aux activités en extérieur ». Etant entendu, lit-on dans les conclusions du Codeco, que « l’ouverture de l’économie et de la société dépendra de l’avancement de la vaccination ».

A Bruxelles, des mesures complémentaires aux mesures fédérales ont été prises ces derniers mois. Ces dernières pourraient changer.