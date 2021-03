Coronavirus - Un peu d'espoir pour la population, mais pas pour les brasseurs

"Le secteur est très déçu que le plan 'plein air' ne laisse aucune place à une réouverture de l'horeca durant les vacances de Pâques, même si ce n'aurait pu être qu'en terrasse dans un premier temps."

Les Brasseurs belges avaient demandé un assouplissement progressif pour l'horeca, en commençant par les terrasses et un élargissement de la bulle sociale. Pour de nombreuses brasseries belges, les cafés constituent un débouché important et beaucoup sont donc aujourd'hui dans une situation critique. "Des mesures de soutien supplémentaires seront absolument nécessaires pour éviter un désastre économique et sauvegarder notre patrimoine culturel", affirme la fédération.

Les Brasseurs conservent malgré tout l'espoir d'une réouverture anticipée de l'horeca, en extérieur. Ils entendent maintenir le dialogue avec les autorités afin de permettre une telle réouverture. Les Brasseurs sont convaincus que l'horeca peut servir d'espace d'accueil sécurisé et contrôlé, et ainsi renforcer l'adhésion aux mesures sanitaires.