Colruyt et OKay rappellent des yaourts suite à la présence de morceaux de métal

Colruyt et OKay procèdent au rappel de yaourts aux fruits de la marque Boni Selection, en raison d’une présence possible de fragments métalliques, ont annoncé vendredi ces enseignes.

La présence de petits morceaux de métal a été constatée dans les yaourts aux fruits 5 goûts 0% M.G. 12 x 125 g de la marque Boni Selection, portant la date de durabilité minimale du 03/04/2021.