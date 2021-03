Les Playoffs 1 inaccessibles pour Charleroi? «Il faut être réaliste», déplore Kayembe

Le Sporting de Charleroi a signé un match nul face au STVV vendredi soir pour le compte de la 30e journée de Jupiler Pro League. Un partage insuffisant pour les Zèbres qui veulent une place dans le top 4, synonyme de Playoffs 1.

Joris Kayembe : « Avec un point, on n’avance pas. On essaye, on fait tout mais pour l’instant, ça ne va pas. C’était bien ce soir, on a créé beaucoup d’occasions mais il faut qu’on soit plus décisif pour gagner les matches. Il faut être réaliste. Il faudra prendre des points pour accrocher les Playoffs 2. Que ce soit Bruges ou Saint-Trond, on doit faire le maximum pour gagner des matches ».

Cédric Kipré : « Malheureusement, on n’a pas eu les trois points. On a été solide défensivement, on n’a pas encaissé mais on n’a pas marqué. Ca a été compliqué pour moi quand je suis arrivé parce que j’espérais avoir du temps de jeu, que je n’ai pas eu. J’ai pris mon mal en patience et j’ai prouvé à l’entraîneur qu’il pouvait me faire confiance ».