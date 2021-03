La Wallonie et le TEC s’unissent pour lutter contre le harcèlement sexiste

95 % des Wallonnes ont déjà fait l’objet de sexisme dans l’espace public. L’Administrateur Général du TEC, Vincent Peremans, le Ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry et la Ministre wallonne de l’Égalité des chances et des Droits de femmes, Christie Morreale ont décidé de s’allier et de créer une campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexiste dans l’espace public.

Parmi ces 95 % de femmes victimes de harcèlement sexiste, un tiers a subi des agressions ou du harcèlement physique. Pourtant, seulement 13 % des victimes ont déposé plainte. Ceci indique une tendance inquiétante à la banalisation de ces faits. Ce sexisme affecte les femmes. 93 % des Wallonnes se sont senties en colère et 71 % se sont senties blessées lors de leur agression. C’est pourquoi, la Ministre des Droits des femmes, le Ministre de la mobilité et Vincent Peremans se sont rendus à Namur, ce 5 mars, pour manifester leur envie de changement et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’espace public. « J’AGIS », la campagne lancée par les Ministres en partenariat avec le TEC

Cette campagne de sensibilisation s’intègre dans le plan d’égalité hommes-femmes du Gouvernement Wallon et dans le plan anti-harcèlement du TEC. Cette démarche s’inscrit également dans la dynamique de la Convention d’Istanbul, une Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence faite à l’égard des femmes et la violence domestique. Depuis la mise en place du confinement, les espaces publics sont moins fréquentés, ce qui favorise les comportements sexistes et les agressions. Cette campagne a pour objectif de lutter contre la banalisation des actes sexistes. Elle veut faire évoluer les mentalités et renforcer la conscientisation des Wallons en leur donnant des astuces pour agir lorsqu’ils font face à du harcèlement.

Le TEC met gratuitement ses bus et abribus à disposition