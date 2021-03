Nouveau pas en arrière pour Eden Hazard dans son rétablissement: il a ressenti de «mauvaises sensations»

Nouveau rendez-vous manqué pour Eden Hazard. Le Diable rouge ne disputera pas ce dimanche le derby de la capitale face à l’Atlético Madrid. La raison ? Une gêne suite à sa dernière blessure, sa énième blessure…

Pourtant, le week-end dernier, Zinedine Zidane était plutôt confiant sur l’état physique d’Hazard, déclarant qu’il allait « mieux ». Le Brainois, victime d’une blessure musculaire le 3 février, était réapparu à l’entraînement le 21 février alors qu’on évoquait une indisponibilité de 4 à 6 semaines. Il semblait être en avance sur son calendrier. Malheureusement, son corps lui a fait savoir qu’il ne fallait pas brûler les étapes. Selon le quotidien espagnol Marca, Hazard a ressenti une « petite douleur dans la zone blessée » et avait de « mauvaises sensations ». Voilà donc le Belge obligé à ronger son frein, encore une fois, même si on ne parle pas ici de nouvelle blessure.

Dès lors, quand peut-on espérer un retour d’Hazard sous le maillot du Real Madrid ? Aucune date n’a été avancée. Le 8e de finale retour de Ligue des champions face à l’Atalanta le 16 mars prochain semble encore trop proche. Marca mise plutôt sur le 4 avril et le duel face à Eibar, après la trêve internationale. De quoi laisser suffisamment de temps au Diable rouge pour retrouver ses sensations. Zinedine Zidane le répète sans cesse : il ne prendra jamais aucun risque avec Hazard, qui jongle entre l’infirmerie et le terrain depuis maintenant un an et son opération à la cheville.