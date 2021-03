Remco Evenepoel motivé et sans douleur: «Plus rien ne me retient pour préparer la saison» (photo)

Remco Evenepoel semble avoir atteint le bout du tunnel et peut reprendre le cyclisme sans douleur. Suite à sa fracture du bassin encourue lors de sa terrible chute au Tour de Lombardie en août dernier, le jeune Belge avait reconnu en début d’année qu’il avait eu quelques problèmes dans sa rééducation, l’obligeant à retarder son retour. Mais désormais, ce mauvais épisode est derrière lui, comme il a tenu à le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Evenepoel a partagé une photo de lui dans son lieu de stage à Tenerife. « C’était une semaine importante pour moi. Après avoir passé des tests à la Bakala Academy, un autre scanner et un dernier bilan avec le staff médical, plus rien ne me retient pour préparer la saison à venir ! », a écrit la pépite du cyclisme belge. « Je voudrais remercier les médecins de l’équipe, l’hôpital de Herentals et tout le staff de Deceuninck – Quick Step, et surtout ma famille et mes amis proches pour le soutien en cette période difficile. Je ne vous remercierai jamais assez. Je remets les pieds sur les pédales, face au vent et à pleine vitesse dans la bonne direction. »

Le Belge lancera sa saison avec son premier grand Tour, qui est également son premier grand objectif : le Tour d’Italie en mai.