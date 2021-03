Strade Bianche: Mathieu van der Poel s’impose dans un final à trois, Wout van Aert 4e (vidéo)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la 15e édition des Strade Bianche (WorldTour) à Sienne au terme d’une course de 184km disputée sous le soleil samedi. Le Néerlandais a devancé le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 2e et le Colombien Egan Bernal (INEOS-Grenadiers), 3e. Wout van Aert (Jumbo Visma) finissait 4e à un peu moins d’une minute.

Un groupe de sept coureurs, les principaux hommes forts, s’est détaché à 50 kilomètres de l’arrivée dans la plus difficile portion de chemins de gravier, le Monte Sante Marie. Il n’y aura pas eu un duel entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel, mais bien entre le Néerlandais, Julian Alaphilippe et Egan Bernal.