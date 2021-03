Thibaut Courtois sur les chances des Diables rouges à l’Euro: «Avec le meilleur d’Eden, Kevin et Romelu, nous sommes prétendants à la victoire»

Thibaut Courtois s’est imposé comme un élément clé dans l’effectif du Real Madrid, et il aura encore l’occasion de le prouver ce week-end dans le derby contre l’Atlético Madrid. Auteur de performance de haut niveau avec son club, le gardien aura aussi son rôle à jouer avec les Diables rouges à l’Euro dans moins de 100 jours. Dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, il a donné son sentiment sur les chances de l’équipe nationale belge de décrocher le trophée.

Si Roberto Martinez peut compter sur un excellent gardien, mais aussi un excellent attaquant en la personne de Romelu Lukaku et un milieu de terrain d’exception comme Kevin De Bruyne, le reste du noyau est plutôt en délicatesse. Peut-on dès lors encore considérer la Belgique comme favorite du tournoi ? « Si nous avons le meilleur Eden, et le meilleur Kevin, et le meilleur Romelu… Alors nous sommes prétendants à la victoire », répond Courtois. « Je ne pense pas nous avons une moins bonne équipe qu’il y a deux ans à la Coupe du monde. Certains renonceront, d’autres sont partis, mais d’autres encore ont évolué et gagné plus d’expérience. »

Quand la Belgique a été éliminée par la France en demies du Mondial en 2018, Courtois avait fait parler de lui en qualifiant la prestation des Bleus, futurs champions, comme de « l’anti-football ». Des propos qu’il a tenus sous le coup de la frustration à l’époque, mais le gardien est bien conscient que le football d’aujourd’hui à évoluer dans cette direction où dominer ne veut clairement plus dire gagner. « Plus personne ne veut dominer pendant 90 minutes avec la possession du ballon. Lors d’un tournoi, tout est question de résultat. Et nous savons le faire. Nous l’avons prouvé face à l’Angleterre : nous n’avions plus le ballon en 2e mi-temps, mais nous avons bien défendu (victoire 2-0 en Nations League, NDLR). Si nous pouvons devenir champions d’Europe avec un 1-0 en demi-finale et en finale en défendant pendant 70 minutes, qu’il en soit ainsi. »