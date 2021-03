Euro d’athlétisme en salle: Isaac Kimeli et Robin Hendrix passent en finale du 3000 m, pas John Heymans

Les protégés de Tim Moriau se sont classés en ordre utile et n’ont pas dû être repêchés au temps.

Isaac Kimeli et Robin Hendrix ont réussi à se hisser en finale du 3000 m, samedi matin aux championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun, en Pologne. En revanche, John Heymans n’y est parvenu, il a été disqualifié en séries.

Kimeli a pris la 2e place de la 3e série, après une course poursuite derrière deux échappés. Au final, le natif du Kenya a signé en 7:49.46 le 8e chrono des 32 participants. Il a devancé sur la ligne le champion d’Europe du 1500m et favori de la finale le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (7:49.52).

Son partenaire d’entraînement Robin Hendrix a lui pris le 3e place de la 2e course en 7:46.76, nouveau record personnel (ancienne PB: 7:48.53 à Metz le 6 février dernier). Hendrix, qui a accéléré à deux tours de la fin et ensuite résisté, a réussi le 3e temps du matin derrière les deux premiers de sa série : le Britannique Andrew Butchart (7:46.46) et l’Espagnol Adel Mechaal (7:46.52)