Cinq ans après sa retraite internationale, Zlatan Ibrahimovic pourrait rejouer avec la sélection suédoise

L’attaquant vedette, qui compte 116 sélections et 62 buts, n’a plus porté le maillot de la Suède depuis une défaite contre la Belgique (1-0) en phase de poules de l’Euro 2016. À l’automne, il avait confié à la presse que porter le maillot jaune de la sélection suédoise lui « manquait ».

« Le dialogue avec Zlatan se poursuit », a affirmé samedi à l’AFP le porte-parole de la fédération, Jakob Kakembo Andersson, précisant que les joueurs retenus pour les prochaines rencontres seront annoncés le 16 mars.

Sans Zlatan, la Suède a atteint les quarts du Mondial 2018. Et s’est qualifiée directement pour l’Euro 2020, repoussé à juin et juillet 2021 pour cause de Covid-19. Elle y affrontera dans son groupe au 1er tour l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie.