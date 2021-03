Mobilité: l’usage au volant de nouveaux appareils prochainement interdit?

Selon les enquêtes menées par l’Institut Vias, les distractions au volant sont responsables de 10 à 12 % des accidents mortels ou avec blessés. Une étude comportementale, également réalisée par Vias, révèle qu’un conducteur de moins de 35 ans sur cinq utilise son téléphone portable au volant. « Nous nous servons de notre smartphone à tout moment et en tout lieu, et même au volant », déplore Mme Verlinden. « Les chiffres prouvent à quel point c’est dangereux et qu’il faut y mettre un terme. »

L’utilisation d’un téléphone portable au volant est interdite, on le sait. Mais une extension de la loi est nécessaire, estiment Annelies Verlinden et le député Jef Van den Bergh. « Nous sommes face à des réglementations dépassées, datant d’il y a plus de vingt ans, et qui avaient pour but d’éviter que l’on conduise en téléphonant, mais aujourd’hui vous avez des smartphones, des tablettes, des liseuses… Le nouveau projet de loi prévoit d’interdire l’utilisation, au volant, de tous ces appareils électroniques dotés d’un écran. Même si un appareil fixé au véhicule pourra toujours être utilisé ».