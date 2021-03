Euro d’athlétisme en salle: Anne Zagré et Eline Berings qualifiées pour les demi-finales du 60 m haies

Zagré, 30 ans, a pris la 3e place de la 2e série en 8.06 secondes, à 1/100e de son record de la saison réussi le 5 février à Berlin. Après avoir eu le meilleur temps de réaction (0.143), elle a été devancée par la Hongroise Luca Kozak (8.04) et la Britannique Tiffany Porter (8.04).

Anne Zagré et Eline berings se sont qualifiées pour les demi-finales du 60 m haies, samedi en début d’après-midi lors de la 3e journée des championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun, en Pologne.

Eline Berings, 34 ans, championne d’Europe de la spécialité en 2009, a fini 5e de la 3e course en 8.19. Elle est la 5e athlète reprise grâce à sa performance chronométrique.

Les trois premières de chacune des six séries et les six autres meilleurs chronos rejoignaient les trois demi-finales qui se courront dimanche à 13h20.