Thomas Meunier: «Aujourd’hui, les joueurs de foot sont un peu des assistés» (vidéo)

Interrogé dans une interview d’Eleven Sports, Thomas Meunier s’est confié sur le modèle de fonctionnement de son nouveau coach au Borussia Dortmund, Edin Terzik, qu’il juge plus « moderne » que son prédécesseur, Lucien Favre.

« On travaille beaucoup sur le rapport humain, le management. Lucien Favre représentait simplement une ancienne école. Maintenant, les joueurs de foot sont un peu des assistés. Il faut toujours les encourager, créer un rapport humain etc. Je pense qu’à l’ancienne, ils étaient beaucoup plus « hommes », beaucoup plus responsables, ce qui n’est plus le cas maintenant. Les choses ont changé et on s’adapte. Mais moi je suis plutôt fan de l’ancienne époque je dois avouer, les Christoph Daum, Michel Preud’homme, Adrie Koster… C’était plus mon délire », a confié le latéral droit des Diables rouges.