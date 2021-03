Journée internationale des droits des femmes - Le nombre de femmes cheffes d'entreprise en hausse depuis 5 ans

"Si l'entrepreneuriat a longtemps été la panacée des hommes, depuis quelques années, de plus en plus de femmes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a près de 148.000 femmes indépendantes (tous régimes confondus) en Wallonie et à Bruxelles. Ce n'est pas rien. Mais les hommes sont presque deux fois plus nombreux", avance le réseau Diane après avoir mené une enquête pour sonder la réalité de ces femmes. Quatre mille d'entre elles y ont répondu.

Autre enseignement, près de 40% des femmes qui ont répondu au sondage pensent qu'il est plus difficile d'entreprendre lorsqu'on est une femme. Elles citent surtout trois obstacles: le maintien d'un équilibre entre les vies privée et professionnelle, la difficulté de trouver de nouveaux clients et la difficulté de facturer ses prestations à leur juste valeur.

"Malheureusement, la crise du Covid-19 n'a rien arrangé" non plus, constate le réseau Diane. Quelque 70% des interviewées affirment ainsi rencontrer plus de difficultés depuis les mesures prises pour lutter contre le virus en mars dernier. Toutefois, et c'est plutôt positif, cette situation les a forcées à revoir leur business modèle et à s'adapter à cette nouvelle réalité. Parmi les outils qu'elles ont développés pour survivre, pendant l'épidémie, on retrouve la diversification et la numérisation de leur offre, ainsi que la formation et l'acquisition de nouvelles compétences.