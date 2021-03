Arsenal perd deux points contre Burnley après avoir encaissé un but gag sur une grosse erreur de Xhaka (vidéo)

La boulette du jour est signée Granit Xhaka. Alors qu’Arsenal menait 0-1 à Burnley grâce à un but d’Aubameyang en début de match, l’international suisse a commis une énorme boulette. Mis sous pression en défense, Xhaka a directement relancé le ballon sur Chris Wood, qui n’a eu qu’à mettre son corps en opposition pour ramener Burnley au score, en fin de première mi-temps.

Le score en est ensuite resté là, et malgré plusieurs faits de match dont une grosse intervention du VAR, Arsenal concède le match nul à Burnley, et perd deux points de plus dans la course aux places européennes.