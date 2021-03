Mathieu van der Poel, vainqueur des Strade Bianche: «C’est une des courses que je voulais absolument gagner»

Mathieu van der Poel a laissé éclater sa joie en franchissant en premier la ligne d’arrivée sur la Piazza del Campo pour remporter les Strade Bianche (WorldTour) samedi. Le Néerlandais de la formation belge Alpecin-Fenix a déposé ses deux compagnons d’échappée dans la dernière montée, le Français Julian Alaphilippe et le Colombien Egan Bernal.

« C’est un des courses que je voulais absolument gagner », a déclaré à l’interview d’après-course le champion du monde de cyclocross qui remporte déjà son deuxième succès sur la route cette saison pour sa quatrième course, et le 29e de sa carrière. « C’est vraiment cool de la gagner aujourd’hui. Je me sentais assez bien et j’ai attaqué dans le dernier secteur gravier et je me suis retrouvé avec Bernal et Alaphilippe en tête. On a bien roulé ensemble et je sentais que je devais en garder encore un peu dans les jambes pour la dernière montée. C’est fantastique de finir de cette manière ».