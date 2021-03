RSC Anderlecht: Vincent Kompany, cet équilibriste!

Hormis Van Crombrugge, sur le flanc pour quelques semaines encore, « Vince The Prince » pourra compter sur le reste de ses forces vives pour affronter Malines, dimanche, avec toutefois encore un point d’interrogation quant à la participation de Hannes Delcroix, sorti blessé à Sclessin dimanche passé. Du coup, il devra effectuer des choix forts mais se dit heureux de pouvoir endosser ce rôle d’« équilibriste », comme il l’a lui-même défini à l’avant-veille du match. L’idée, c’est de tenter de trouver l’équipe la plus à même de lui permettre de continuer à aller de l’avant. Après s’être imposé lors d’un match de prestige au Standard, dimanche dernier, puis avoir atteint le dernier carré de la Coupe en écartant difficilement le Cercle, mercredi, le Sporting va au-devant d’une nouvelle mission périlleuse, ce dimanche, contre le FC Malines d’un certain Steven Defour. Lors du premier match de la saison, début août, les Bruxellois avaient mené 0-2 avant de se faire rejoindre in extremis au score suite à deux buts inscrits aux 83e et 85e minutes (2-2).

Cobbaut et Verschaeren, de l’ombre à la lumière ?

Dans ce contexte, Kompany va devoir gérer un turnover intelligent, lui qui a parfois surpris par certains de ses choix, louant les qualités d’un joueur avant de le reléguer la semaine suivante dans les tribunes. Et inversement ! Les retours d’Elias Cobbaut, qui devrait à nouveau débuter la rencontre, et de Yari Verschaeren, qui risque de devoir encore se satisfaire d’un job à temps partiel de joker de luxe, devraient, à terme, pouvoir apporter une réelle plus-value à un groupe parfois encore trop naïf et incon(si)stant. Bien sûr, ces deux joueurs reviennent à peine de blessure et ne sont donc logiquement pas à 100 %. Kompany va devoir gérer leur état de forme alors qu’ils ambitionnent tous les deux, à tort ou à raison, de convaincre Roberto Martinez de les appeler prochainement en vue des matchs de l’équipe nationale de la fin mars puis, éventuellement, de l’Euro. Mais avant cela, il y a encore de beaux challenges à relever : se rapprocher du top 4 et la demi-finale de Coupe de Belgique, le week-end prochain.