Excel Mouscron: un mois de mars placé sous le signe de la persévérance

De retour ce dimanche sur le banc mouscronnois pour la venue du Standard au Canonnier après avoir purgé son troisième match de suspension, Jorge Simao n’a nullement été perturbé par les interrogations soulevées suite au retard de paiement des salaires relatifs au mois de février.

Avant-dernier et donc actuellement barragiste, l’Excel a raté la montre en or dimanche dernier au Beerschot, une rencontre qu’avait suivi l’entraîneur mouscronnois depuis sa chambre d’hôtel, à Anvers. « Comment j’ai vécu cela ? C’était très frustrant », concède l’intéressé. « C’est un nouveau coup dur pour l’équipe, mais nous devons le digérer et avancer. Nous étions pourtant préparés pour résister à un retour, d’autant plus que nous nous trouvions dans une situation qui se trouvait à notre avantage, nous n’étions pas en insécurité. Mais une fois de plus, nous avons craqué en fin de match. Je dois préparer des solutions pour l’éviter à nouveau. »