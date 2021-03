D1A: le Beerschot s’impose à Waasland-Beveren et se hisse à la sixième place

Le Beerschot est allé s’imposer 1-2 à Waasland-Beveren samedi dans le cadre de la 30e journée de compétition en Jupiler Pr League. Les visités ont ouvert la marque par Daan Heymans (8e) mais Joren Dom (34e) et Raphael Holzhauser (73e) ont donné la victoire aux Rats.

A Beveren, Nicky Hayen a lancé Heymans, Amine Khammas, Jur Schryvers et Louis Verstraete. Chez les Rats, Suzuki (blessé) et Van den Bergh (suspendu) ont été remplacé par Blessing Eleke et Denis Prychynenko. Beveren a démarré en force et sur un centre d’Alessandro Albanese, Heymans a marqué de la tête son huitième but de la saison (8e, 1-0). Les visités ont continué à se montrer les plus dangereux mais Heymans n’a pas réussi le bis (23e) et Michael Frey n’a pas été assez prompt(26e).