Léger déconfinement en Belgique: tout ce qui change ce lundi

Vendredi, les responsables politiques se sont rassemblés et ont décidé d’établir un calendrier pour le déconfinement du pays. S’il faut attendre les mois d’avril et de mai pour les assouplissements les plus importants (si la situation le permet), quelques mesures changent dès ce 8 mars.

Ainsi, dès ce lundi, les rassemblements de 10 personnes seront autorisés, à l’extérieur. Respecter la règle de la distanciation physique de 1,5m reste néanmoins important.