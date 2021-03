Catastrophe pour Eline Berings: testée positive au Covid-19, elle est forfait pour les demies du 60m haies

Eline Berings ne participera pas ce dimanche à 13h46 à la 3e demi-finale du 60m haies des championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun en Pologne. Elle a été testée samedi et le résultat s’est avéré positif.

« Je n’ai pas besoin d’expliquer à quel point je suis dévastée », a Twitté la Gantoise de 34 ans, championne d’Europe de la discipline en 2009.

Samedi, Berings a terminé 5e de la troisième manche en 8.19. Il lui a ensuite fallu attendre la dernière course (la sixième) pour savoir si elle figurait parmi les six chronos repêchés au temps. Heureusement pour la championne 2009, elle a pris la 5e place de ce « classement ». Avec ce temps, Berings est restée bien au-dessus de son record personnel (7,92) et à 7/100es de son meilleur temps cette saison (8.12) réussi aux championnats de Belgique. Elle avait espéré mieux. « Je ne suis pas satisfaite de mes performances. C’était comme cela tout l’hiver : le tableau général n’est pas assez bon », a déclaré Berings. « Tout est trop plat et trop lent. Rien n’est super et puis on est vite en manque. La sensation à l’entraînement est bonne, mais j’ai des problèmes pour la transférer aux courses. L’hiver a été très dur, sans topchronos. J’ai également dû m’entraîner dans des conditions où il est impossible d’atteindre le haut niveau. C’était dans une salle froide et toute seule. C’était extrême et je n’ai pas trouvé de solution pour cela. Pour l’été, je dois m’assurer de ne pas me retrouver dans une telle situation à nouveau »