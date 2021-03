Thomas Carmoy, médaillé de bronze au saut en hauteur: «Personne ne s’attendait à cela» (vidéos)

Thomas Carmoy n’a pas manqué ses débuts dans un grand championnat international chez les seniors. À tout juste 21 ans, le Pont-à-Cellois est monté sur la 3e marche du podium du concours du saut en hauteur des championnats d’Europe d’athlétisme en salle, dimanche en début d’après-midi à Torun en Pologne. Carmoy, le plus jeune des huit finalistes, a très bien abordé la finale avec trois barres successives passées au premier saut (2m10, 2m15, 2m19). En revanche, à 2m23, le champion d’Europe juniors (U20) de 2019 a dû s’y reprendre à trois reprises. Heureusement, il a effacé 2m26 à son premier essai car il a finalement échoué par trois fois à 2m29, une hauteur qu’il n’a jamais franchi à ce jour. Mais en attendant sa performance lui permettait d’obtenir la médaille de bronze, la 4e pour la Belgique dans ces championnats, du jamais vu au cours des 35 premiers Euro indoor.

« Je ne m’attendais vraiment pas à cela. Personne même, je pense », a déclaré Carmoy dans la zone mixte après son résultat. « Je suis vraiment très heureux et aussi de la façon dont j’ai presté ici. À 2m26, à deux centimètres à peine de mon record personnel, j’ai fait un grand saut lors de ma première tentative. Avant, à 2m23, j’avais eu besoin de trois essais, mais après, je me suis vraiment remonté le moral et je me suis dit que j’allais passer 2m26. Je me suis isolé du reste pendant un certain temps, pour obtenir une certaine abstraction des choses et pour augmenter ma concentration. Cela s’est avéré être le bon choix et cela m’a permis de faire le saut parfait ».

L’été et la saison en plein air annoncent des temps prometteurs pour Carmoy. « Avec les championnats d’Europe U23 et les Jeux olympiques, il y a deux objectifs majeurs dans mon calendrier. Je pense que je reviendrai de l’Euro Espoirs le 12 juillet pour partir déjà trois jours plus tard à Tokyo, si je peux me qualifier. Les tournois se succèdent sur un rythme rapide. Ces Jeux, c’est vraiment un rêve d’enfant. Maintenant, il ne me manque plus que la qualification ».