Arnaud Bodart remonté après la défaite du Standard à Mouscron: «Chacun devrait franchir un pas sur le plan mental…»

Entre la rencontre de Coupe de jeudi et le match de championnat de ce dimanche, le Standard a affiché deux visages diamétralement opposés. Sur la pelouse de Mouscron, les hommes de Mbaye Leye n’ont pas réussi à montrer autant d’envie et, surtout, d’efficacité. « Ce qu’il s’est passé aujourd’hui, c’est très difficile à expliquer », racontait Arnaud Bodart juste après le coup de sifflet final. « La manière avec laquelle on a abordé le match contre Bruges, avec de la combativité et de la rage de vaincre, on n’a pas su répéter ça. J’ai un peu de mal à l’expliquer. Je pense que ça dépend de chacun. Si chacun savait franchir un cap sur le plan mental, on ne serait pas dans cette courbe qui monte et qui descend, on serait bien plus réguliers. »

Le portier liégeois est également revenu sur ce malheureux but contre son camp du défenseur Hugo Siquet. « Le centre est bien donné, j’arrive pour la dévier des poings, puis je ne sais pas ce qui se passe après. Je ne sais pas trop si c’est de la malchance ou si je dois être plus intransigeant… »

Prochain rendez-vous pour le Standard : Eupen, samedi prochain, en Coupe de Belgique. Une compétition qui pourrait bien sauver l’avenir européen des Rouches… « On n’a plus le choix. Étonnamment, on a su le faire contre Bruges, donc on en est capables. Je pense que tout le monde au club en est conscient. Quoi qu’il en soit, à Eupen, on n’aura pas d’excuse ! »