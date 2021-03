Mbaye Leye frustré par la défaite à Mouscron: «En temps de jeu effectif, on n’a pas joué plus de trente minutes…»

L’Excelsior de Mouscron n’aura même pas eu besoin de cadrer une frappe pour s’imposer face au Standard. Grâce à une organisation défensive sans faille, et à un but contre son camp du défenseur liégeois Hugo Siquet, les hommes de Jorge Simao ont fait déjouer ceux de Mbaye Leye.

Au coup de sifflet final, forcément, le coach sénégalais affichait de la déception, et une pointe d’amertume. « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a tout essayé, parce qu’on est tombé sur une équipe en face très bien organisée. Jeudi passé, mon collègue (Philippe Clement, ndlr) regrettait l’état des terrains en Belgique. Ça s’est encore vu aujourd’hui. Si vous voulez vraiment jouer au football là-dessus, c’est impossible… Mais, ce que je vais retenir de cette rencontre, c’est que l’on a perdu des points. »

Le tacticien principautaire refuse toutefois d’attribuer cette défaite à un problème de mentalité de ses ouailles. Il point plutôt les circonstances de la rencontre. « Ce n’est pas une question de mentalité. Mon analyse, je le répète, c’est qu’on a perdu trois points. Si l’on fait le calcul, en temps de jeu effectif, on n’est pas à plus de trente minutes. Ce sont des circonstances compliquées. Après, c’est vrai que l’on aurait dû tenter de jouer avec un tempo encore plus élevé, ce que l’équipe en face ne voulait absolument pas, et je pense que cela s’est vu. Mes joueurs savent ce que je pense de ce genre de matches… C’était un match piège, où on courrait le risque de se faire endormir. Attention, mes joueurs n’ont pas sous-estimé Mouscron. Les gens devant leur télé ne vont sûrement pas s’en rendre compte, parce que c’était encore plus flagrant ici, mais, si l’on compte le temps vraiment joué, on n’est pas à plus de trente minutes. »