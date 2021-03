Le défenseur du Standard Moussa Sissako surpris par l’efficacité de Mouscron: «Ils sont rentrés une fois dans le rectangle et ils ont marqué…»

L’Excelsior de Mouscron n’a même pas eu besoin de cadrer la moindre frappe pour se défaire du Standard. Une efficacité à peine croyable, combinée à une solide prestation défensive, qui a permis aux hommes de Jorge Simao de sortir provisoirement de la zone rouge.

Au coup de sifflet final, le défenseur français du Standard Moussa Sissako commentait ce revers amer pour les principautaires. « En première mi-temps, on a essayé de ressortir balle au pied, de combiner, de jouer au foot. Mais on manquait de vitesse et d’intensité. De son côté, Mouscron est rentré une fois dans la surface, ils ont marqué… Nous, on a eu des occasions, mais on n’a pas sur les mettre au fond. »

Désormais, le Top 4 semble bien éloigné pour les Liégeois, qui pourraient toutefois se rabattre sur la Coupe pour décrocher un ticket pour une compétition européenne. Mais, pour cela, il faudra se reconcentrer immédiatement et livrer une grosse prestation samedi prochain, à Eupen.