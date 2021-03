Incroyable: privée de sa demi-finale à l’Euro d’athlétisme en salle en raison d’un test positif au Covid, Eline Berings est finalement… négative

La Gantoise a précisé avoir effectué un test rapide et un test PCR dimanche, tous deux ponctués par un résultat négatif. « Si seulement ils testaient une seconde fois plus rapidement », a écrit Berings sur Twitter.

Eline Berings est la deuxième athlète la plus âgée des 30 athlètes de l’équipe belge, seule la perchiste Fanny Smets a un mois de plus. La championne de Belgique en salle de 60 m haies à douze reprises disputait sans aucun doute ses dixièmes et derniers Euro indoor. Son premier championnat d’Europe en salle remonte à 2007 à Birmingham, où elle avait immédiatement excellé avec une huitième place. Deux ans plus tard, elle a remporté le titre européen à Turin et établi le record de Belgique (7.92) toujours en vigueur.