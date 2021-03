Euro d’athlétisme en salle: déception pour les Tornados, qui terminent 4es du relais 4 x 400m

Les Belgian Tornados ne sont pas parvenus à terminer sur le podium de l’Euro d’athlétisme indoor. Dimanche à Torun, le relais masculin 4x400 mètres a terminé à la 4e place dans un temps de 3 : 06.96. Les Pays-Bas se sont imposés en 3 : 06.06 devant la République tchèque (3 : 06.54) et la Grande-Bretagne (3 : 06.70).

Choisi par Jacques Borlée, Alexander Doom a débuté la 25e finale des Tornados au premier plan. Le champion de Belgique indoor du 400m a passé le relais en 5e et dernière position à Jonathan Borlée, qui n’est pas parvenu à quitter la cinquième place après ses deux tours de piste.

Troisième relayeur, Dylan Borlée a permis à la Belgique de rapidement grappiller une position mais Kevin Borlée, qui a débuté les 400 derniers mètres avec un certain retard sur le top-3, n’a pas pu faire des miracles pour les Tornados, champions d’Europe en titre et privés de Jonathan Sacoor, Julien Watrin et Robin Vanderbemden.