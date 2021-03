Manchester United remporte le derby et met fin à la série de 21 victoires de Manchester City (vidéo)

Le 185e derby de Manchester aura vu la fin de l’impressionnante série de 21 victoires (15 en championnat) consécutives toutes compétitions confondues de City. Kevin De Bruyne et ses équipiers se sont inclinés dimanche face à United (0-2). Après 27 journées, les ’Cityzens’ restent malgré tout solides leaders (65 points). Grâce à cette première victoire en huit duels avec les membres actuels du Big 6, les Red Devils reprennent la deuxième place (54 points) à Leicester (53 points).

United ne pouvait rêver d’un meilleur départ : Bruno Fernandes a transformé un penalty accordé pour une faute de Gabriel Jesus sur Anthony Martial (2e). Les Citizens ont mis du temps à changer de rythme et à monopoliser le ballon. Ils ont mis de plus en plus de pression mais Dean Henderson s’est bien couché sur un tir d’Oleksandr Zinchenko (24e) avant de capter une frappe à l’entrée du rectangle d’Ilkay Gundogan (38e). À la reprise, le gardien des ’Red Devils’ a aussi eu la chance de voir un tir de Rodri s’écraser sur la transversale alors qu’il était battu (48e). Par contre, sur sa première sortie, United a doublé la marque par Luke Shaw, qui avait joué le coup avec Marcus Rashford (50e, 0-2).

Les ’Cityzens’ ont tenté de refaire leur handicap mais ils n’ont pu empêcher leur première défaite depuis le 21 novembre à Tottenham (2-0).